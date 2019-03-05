РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

19:57
Ветераны Афганистана предложили сделать Бойко единым кандидатом от оппозиции
19:42
В сети обнаружился интересный нюанс о главном оккупанте в Крыму
19:20
Не пущу в Евросоюз: сеть взорвал бой двух лосей на белорусско-литовской границе
19:02
Опубликован первый трейлер финального сезона "Игры престолов"
19:00
Гороскоп на завтра: интриги у Скорпионов и служебные романы у Тельцов
18:55
Где смотреть онлайн Валенсия - Краснодар: расписание трансляций
18:55
Гибель звезды "Дизель шоу": стало известно, когда начнется суд по ДТП
18:48
Прозрачность и конкуренция: Кличко озвучил плюсы передачи парковок через ProZorro
18:35
В киевском метро поймали наглую воровку: опубликовано фото
18:12
Члену Высшего совета правосудия передали "одеяло Насирова": фото
18:10
Мартыненко рассказал, зачем Сытник надумал поход в нардепы
18:10
СБУ нагрянула с обысками к журналисту из базы "Миротворца": видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В киевском метро поймали наглую воровку: опубликовано фото

вторник, 05 марта 2019, 18:35

5 марта в Киеве на станции скоростного трамвая "Полевая" задержали женщину, которая пыталась обокрасть прохожую.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Эта "девушка" открыла у женщины рюкзак, стащить ничего не успела, так как была задержана и передана полиции", - заявили в сообществе.

В комментарии под сообщением пользователи пишут, что задержанную нельзя называть "девушкой".

"Это не девушка, это жалкое существо", "Отпустят и извинятся", "Это цыгане?", "Это не девушка, а цыганка-воровка", "На Сагайдачного по 6 штук ходят, шаг в шаг за отдыхающими. Нам тоже открыли рюкзак но не успели ничего взять", - пишут под сообщением.

В полиции задержание женщины пока никак не прокомментировали.

В январе в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что возле станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве активисты поймали на краже группу воровок.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: