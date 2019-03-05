В киевском метро поймали наглую воровку: опубликовано фото

5 марта в Киеве на станции скоростного трамвая "Полевая" задержали женщину, которая пыталась обокрасть прохожую.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Эта "девушка" открыла у женщины рюкзак, стащить ничего не успела, так как была задержана и передана полиции", - заявили в сообществе.

В комментарии под сообщением пользователи пишут, что задержанную нельзя называть "девушкой".

"Это не девушка, это жалкое существо", "Отпустят и извинятся", "Это цыгане?", "Это не девушка, а цыганка-воровка", "На Сагайдачного по 6 штук ходят, шаг в шаг за отдыхающими. Нам тоже открыли рюкзак но не успели ничего взять", - пишут под сообщением.

В полиции задержание женщины пока никак не прокомментировали.

В январе в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что возле станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве активисты поймали на краже группу воровок.