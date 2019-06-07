Исчезновение самолета в небе над Киевом: подробности, данные о пострадавших, фото, видео

Самолет АН-2, который пропал с радаров в небе над Киевской областью, совершил "вынужденную посадку" на водоем в Святошинском районе Киева, из-за чего трое человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В результате происшествия три человека получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы", - рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что это был плановый облет самолета. По информации пилота, произошло снижение мощности двигателя - и самолет начал уменьшать высоту.

Поэтому в связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение совершить вынужденную посадку на водоем.

Как сообщал "Апостроф", в ''Борисполе'' произошла авария с пассажирским самолетом. ЧП произошло из-за жесткой посадки.