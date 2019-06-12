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Машину купил, а мозги - нет: в сети показали фото "бога парковки" в Киеве

среда, 12 июня 2019, 03:32
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В сети обсуждают очередного "героя парковки" на улицах Киева. На этот раз владелец автомобиля перешел все нормы и по-хамски оставил свое транспортное средство прямо под светофором на пересечении двух улиц.

Об этом сообщает сообщество "Киев Артиль" в Facebook.

"Урок божественной парковки от владельца Fiat AA8805CС прямо на повороте и под светофором на пересечении Ильенка и Семьи Хохловых. Тот неловкий момент, когда машину купил (подарили),а мозги нет..." - говорится в сообщении.

Остается неизвестным, отреагировала ли полиция на злостного нарушителя, или же ему удалось обойтись без привлечения к ответственности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Ровно заметили "героя парковки", который поставил свое авто у входа в железнодорожный вокзал.

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