Машину купил, а мозги - нет: в сети показали фото "бога парковки" в Киеве

В сети обсуждают очередного "героя парковки" на улицах Киева. На этот раз владелец автомобиля перешел все нормы и по-хамски оставил свое транспортное средство прямо под светофором на пересечении двух улиц.

Об этом сообщает сообщество "Киев Артиль" в Facebook.

"Урок божественной парковки от владельца Fiat AA8805CС прямо на повороте и под светофором на пересечении Ильенка и Семьи Хохловых. Тот неловкий момент, когда машину купил (подарили),а мозги нет..." - говорится в сообщении.

Остается неизвестным, отреагировала ли полиция на злостного нарушителя, или же ему удалось обойтись без привлечения к ответственности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Ровно заметили "героя парковки", который поставил свое авто у входа в железнодорожный вокзал.