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Полный идиотизм: соцсети разгневало видео огромной очереди на станции метро в Киеве

среда, 12 июня 2019, 14:27
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В среду, 12 июня, в Киеве у станции метро "Вокзальная" в очередной раз выстроилась гигантская очередь.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политолог Павел Жовниренко.

На записи можно увидеть, что очередь в кассу за жетонами тянется через холл метро, выходит за двери и продолжается на Вокзальной площади. Видео было снято утром, около 7:00.

"Пусть начальник КП "Киевский метрополитен" В. Брагинский или ездит на работу на метро, или отменит свое идиотское распоряжение "один жетон в одни руки"... Метро "Вокзальная" – ворота украинской столицы", – гневно пишет автор видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 1 сентября в Киеве во время строительства и реконструкций станций метро будут устанавливаться туалеты для пассажиров.

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