В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем: фото

16 мая в Киеве произошла страшная трагедия: здесь с 16-го этажа выпал несовершеннолетний мальчик.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", инцидент произошел около 18:00 на улице Теремковская,12.

"Пока непонятно выпал молодой человек сам, или ему помогли. Известно лишь, что за несколько минут до того, как парень выпал, к нему в гости пришел друг.

Детали происшествия предстоит выяснить следственным органам.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и патруль полиции.

В столичной полиции официальных заявлений по поводу смертельного случая пока не делали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители Днепра спасли от смерти парня, который пытался выброситься с балкона на 14 этаже.