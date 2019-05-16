В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем: фото

16 мая в Киеве произошла страшная трагедия: здесь с 16-го этажа выпал несовершеннолетний мальчик.
Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", инцидент произошел около 18:00 на улице Теремковская,12.
"Пока непонятно выпал молодой человек сам, или ему помогли. Известно лишь, что за несколько минут до того, как парень выпал, к нему в гости пришел друг.
Детали происшествия предстоит выяснить следственным органам.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и патруль полиции.
В столичной полиции официальных заявлений по поводу смертельного случая пока не делали.
Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители Днепра спасли от смерти парня, который пытался выброситься с балкона на 14 этаже.