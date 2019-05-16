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В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем: фото

четверг, 16 мая 2019, 21:28
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16 мая в Киеве произошла страшная трагедия: здесь с 16-го этажа выпал несовершеннолетний мальчик.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", инцидент произошел около 18:00 на улице Теремковская,12.

"Пока непонятно выпал молодой человек сам, или ему помогли. Известно лишь, что за несколько минут до того, как парень выпал, к нему в гости пришел друг.

Детали происшествия предстоит выяснить следственным органам.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и патруль полиции.

В столичной полиции официальных заявлений по поводу смертельного случая пока не делали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители Днепра спасли от смерти парня, который пытался выброситься с балкона на 14 этаже.

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