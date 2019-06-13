В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с жарой: опубликовано видео

На улицах Киева придумали оригинальный способ для борьбы с жарой, которая в последние дни не покидает столицу.

Как говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Киеве, на одной из улиц города спасатели установили распылитель воды.

В ведомстве отметили, что распылитель установили на фасаде одного из зданий спасатели Голосеевского РУ ГУ ГСЧС Украины.

Спасатели отметили, что таким образом жители столицы "хоть немного могут освежиться в жару".

На опубликованных кадрах видно, что людям действительно по нраву находка спасателей.

В комментариях пользователи благодарят сотрудников ГСЧС за такую идею.





Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице Украины продолжает держаться жара: 11 июня в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.