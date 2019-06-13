Жара в Киеве поставила новые температурные рекорды

В столице Украины продолжает держаться жара: 11 июня в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Столбик термометра во вторник не опускался ниже 20,2 градусов тепла, что на 0,3 градуса выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. При этом среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8 градусов, которое было зафиксировано в 2009 году.

На следующий день, в среду 12 июня, температура воздуха ночью не опускалась ниже +21,3 градусов, а это значит, что предыдущее рекордное значение +20,2 градусов в 1957 году было превышено на 1,1 градус.

"Глобальное потепление продолжается", – заключили в обсерватории.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 18 июня, в Киеве ожидается спад жары.