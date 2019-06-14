Под Киевом в ДТП погибло редкое животное: опубликованы фото

Под Киевом автомобиль насмерть сбил лося.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

ДТП под Киевом в Гостомеле: лось попал под колеса Хонда: погиб мгновенно. Жаль, что у нас нет условий для совмещения цивилизации и дикой природы. Все-таки еще не Европа... – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть тело лося, лежащее посреди дороги.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтавской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения автомобиля и лося. Автомобиль Рено Логан столкнулся с лосем, в результате чего погибла женщина, находившаяся в машине. Женщина 1955 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью. Водитель машины также пострадал и был госпитализирован.