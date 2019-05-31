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На мосту в Киеве сбили насмерть редкое животное: видео ДТП

пятница, 31 мая 2019, 11:44
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31 мая утром на Южном мосту в Киеве произошло необычное ДТП, о котором много пишут в социальных сетях.

Ролик с места событий опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным сообщества, здесь автомобиль Mercedes насмерть сбил лося.

"Cегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи удивляются тому, как такое крупное животное оказалось на Южном мосту. Люди удивляются, как водитель мог не заметить лося и предлагают правоохранителям ознакомиться с записью камер наблюдения, установленных на мосту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 мая в Польше близ населенного пункта Долина Служевская в аварию попала группа украинских студенток.

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