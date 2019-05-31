На мосту в Киеве сбили насмерть редкое животное: видео ДТП

31 мая утром на Южном мосту в Киеве произошло необычное ДТП, о котором много пишут в социальных сетях.
Ролик с места событий опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Facebook.
По данным сообщества, здесь автомобиль Mercedes насмерть сбил лося.
"Cегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", - говорится в подписи к видео.
В комментариях пользователи удивляются тому, как такое крупное животное оказалось на Южном мосту. Люди удивляются, как водитель мог не заметить лося и предлагают правоохранителям ознакомиться с записью камер наблюдения, установленных на мосту.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 мая в Польше близ населенного пункта Долина Служевская в аварию попала группа украинских студенток.