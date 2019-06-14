В Киеве поймали опытных квартирных аферисток: фото

В Шевченковское управление полиции с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток, которые обманывали их под предлогом аренды жилья.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП.

Сообщается, что мошенницы действовали следующим образом: после подписания договора пострадавшие платили деньги за месяц аренды помещения, а когда приезжали в адрес квартир, на месте никого не было.

Сотрудники Шевченковского управления полиции Киева установили причастных к этим правонарушениям человек - двух женщин 26-ти и 20-ти лет.

В течение двух лет мошенницы успели обмануть около полусотни пострадавших, которые наткнулись на их объявления в интернете. В офисном помещении, где они работали, оперативники изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны.

Расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Злоумышленницам сообщено о подозрении, доказана их причастность к 45-ти эпизодам. За содеянное правонарушительницам грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице задержали мошенников, которые звонили в доверчивых граждан и требовали деньги за решение проблем с их родственниками.