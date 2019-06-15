Машину разнесло на части: первые фото смертельного ДТП с переворотом в Киеве

В субботу утром, 15 июня, в Голосеевском районе Киева между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" произошло жуткое ДТП.

Об этом сообщается на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Авария произошла на путепроводе около автовокзала. На опубликованных фото можно увидеть, что легковой автомобиль опрокинуло и практически разорвало на части. На асфальте лежат тела как минимум двоих погибших в аварии.

"На место едут скорые и полиция. Возможно, скоро перекроют трассу. Будьте внимательны", – также говорится в сообщении.

"Бедные люди, ужас", "Отбойник должен был заканчиваться на пару сотен метров дальше. Там очень коварное искривление трассы с подъемом", "Там на мосту скрещены потоки площадь Лыбедская - Голосеево и проспект Дружбы - проспект Лобановского. Обычно в этом месте пробки возникают, а сегодня видимо не поделили дорогу", - пишут комментаторы.

Внимание, фото 18+.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 июня, на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.