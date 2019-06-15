Погибли 4 человека: появились новые фото страшного ДТП на Дружбе Народов в Киеве

В жуткой дорожной аварии, которая произошла утром 15 июня в Киеве на проспекте Дружбы Народов, погибло четыре человека.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

ДТП произошло между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", в районе автовокзала.

Информация о погибших – предварительная. На месте аварии возник затор.

"Смертельное ДТП на Дружбе Народов. По предварительным данным 4 человека погибло. Информация уточняется. Пробка", – говорится в сообщении.

Причины произошедшего и детали аварии выясняются.

Также были опубликованы снимки с места аварии. Внимание, фото – 18+.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 июня на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.