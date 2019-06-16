Взрыв в центре Киева: появились новые подробности и фото

В результате мощного взрыва в Киеве на улице Тургеневской было разрушено три гаража, поврежден газопровод, а в ближайших домах вылетели стекла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также взрывом были повреждены четыре автомобиля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Ранее в КГГА также сообщили, что из-за повреждения газопровода дом по адресу улица Тургеневская, 16 отключили от газоснабжения.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", – отметили в администрации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 мая в результате взрыва в Харькове погибли два человека, еще один пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными повреждениями.