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Взрыв в центре Киева: появились новые подробности и фото

воскресенье, 16 июня 2019, 09:32
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В результате мощного взрыва в Киеве на улице Тургеневской было разрушено три гаража, поврежден газопровод, а в ближайших домах вылетели стекла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также взрывом были повреждены четыре автомобиля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Ранее в КГГА также сообщили, что из-за повреждения газопровода дом по адресу улица Тургеневская, 16 отключили от газоснабжения.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", – отметили в администрации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 мая в результате взрыва в Харькове погибли два человека, еще один пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными повреждениями.

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