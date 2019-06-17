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Были вооружены: появилось видео дерзкого беспредела на дороге в Киеве

понедельник, 17 июня 2019, 10:35
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В Киеве неизвестные устроили беспредел, виляя по дороге и не давая проехать другому транспорту.

Соответствующее видео опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На Окружной столкнулся с вопиющим хамством на дороге. Когда мы начали им сигналить - они начали вилять по дороге, не пуская проехать. У людей из KIA было оружие. Написал заявление в полицию, также есть показания двух свидетелей. Хочу наказать этих людей согласно законодательству", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель на еврономерах устроил беспредел на дороге.

Также под Одессой жители поселка перекрыли трассу из-за жуткого ДТП. Причиной стало то, что стоявшую на остановке женщину, дважды переехала машина.

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