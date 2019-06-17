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Массовые минирования в Киеве: где ищут взрывчатку на данный момент

понедельник, 17 июня 2019, 00:07
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В воскресенье, 16 июня, в Киеве снова произошла серия минирований. На этот раз заминировали круглосуточные аптеки.

Об этом сообщает Информатор.

Звонок о массовом минировании аптечных пунктов поступил в 22.20. На этот раз минер сообщил о минировании круглосуточных аптек. Сотрудники экстренных служб сразу же были направлены на необходимые адреса. Работа учреждений будет возобновлена после полного обследования.

На время обследования помещений фармацевтические учреждения будут закрыты. Какое количество объектов придется обследовать - на данный момент уточняется.

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор. Мужчина также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.

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