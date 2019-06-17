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​В Киеве подростки устроили опасную фотосессию на мосту: жуткое видео

понедельник, 17 июня 2019, 03:27
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16 июня в столице парень с девушкой ради "ярких фотографий" занялись "экстримом" на Рыбальском мосту.

Соответствующее видео публикует dtp.kiev.ua.

"Киев. Рыбальский мост. Молодёжь старается получить адреналин и эффектные фотографии. В плане общественной и урбанистической безопасности это место очень неблагоприятное для таких похождений. К сожалению, городская администрация ничего особо не делает для ограничения доступа к таким опасным объектам", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля в Киеве на Северном мосту был замечен подросток, который карабкался вверх по арке.

Напомним также, ранее сообщалось, что 20 апреля в Киеве подростки "зацеперы" пробовали в очередной раз разместиться на локомотиве электрички, один из пассажиров решил разобраться с ними при помощи суровых методов воспитания.

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