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В Киеве из-под земли забил новый "фонтан": фото и видео прорыва

вторник, 18 июня 2019, 20:26
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Во вторник, 18 июня, в Киеве возле станции метро "Левобережная" прорвало трубу и из-под асфальта начал бить фонтан воды.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как сообщается, прорыв трубы произошел рядом с заведением "Ирландский паб".

"Это к Евровидению должны были открыть, вот только успели", "Красиво, мэр открыл ещё один фонтан?", "Кто-то за пять минут проходил там и мечтал: сейчас бы фонтанчик, хлоп, лови, заказывал росу?", – пишут в комментариях пользователи.

Видео 18+.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 мая прямо в центре Киева, на улице Антоновича, из-под асфальта пробился огромный "фонтан", который достигал в высоту более десяти метров.

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