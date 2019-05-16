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В центре Киева из-под земли забил 10-метровый фонтан: видео

четверг, 16 мая 2019, 17:58
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16 мая прямо в центре Киева из-под асфальта пробился огромный "фонтан", который достигал в высоту более десяти метров.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. Также в сообществе опубликовали видео с места событий.

По данным паблика, инцидент произошел на улице Антоновича, 48Б.

На кадрах видно, что вода попадает на припаркованные рядом автомобили. При этом непонятно, горячая или холодная вода бьет из "фонтана".

Городские власти пока не прокомментировали происшествие. Также не ясно, прибыли ли на место событий спасательные службы.

апомним, что 27 апреля в столице возобновили работу "уснувшие" на зиму фонтаны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 мая на одной из улиц Киева прорвало водопровод и дорогу залило горячей водой.

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