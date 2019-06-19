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На "стеклянном" мосту в Киеве снова заметили авто: видео и яркая фотожаба

среда, 19 июня 2019, 10:59
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В сети появилось очередное видео выезда тяжелого транспорта на пешеходный мост в Киеве, в этот раз на полотно выбрался целый грузовик коммунальщиков.

Запись была опубликована на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Грузовик прибыл на мост с включенной подачей воды, очевидно, чтобы его помыть, говорят за кадром очевидцы.

"И опять ездят по мосту", - пишут в паблике.

Следует отметить, что указания о технике, которая должна отмывать те или иные инфраструктурные объекты, обычно поступают от городских властей.

Также в сети появилось народное творчество, связанное с оживленным трафиком на "мосту Кличко". Авторы изобразили в своей фотожабе МАФ и остановку маршрутки прямо на полотне вело-пешеходного моста.

Как сообщал "Апостроф", ранее на новом киевском мосту был замечен мужчина с мотоциклом. На фотографии, попавшей в сеть, байкер проверяет передним колесом своего транспорта стеклянное покрытие моста.

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