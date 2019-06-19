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В Киеве парень устроил кровавую расправу над мамой и отчимом: фото и видео

среда, 19 июня 2019, 23:45
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В столице в одной из квартир произошла трагедия - 28-летний сын избил мать и убил отчима.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Происшествие случилось в Соломенском районе Киева в квартире дома на улице Выборгской. Там возникла ссора между родственниками, которые вместе распивали алкоголь. Конфликт перерос в драку, а последняя, в свою очередь, закончилась убийством.

Так, в ходе драки молодой человек тяжело избил 46-летнего киевлянина. Когда мать пыталась успокоить сына, он несколько раз также ударил ее по голове и туловищу, а потом скрылся, выбежав на улицу. По приезду врачи констатировали смерть пострадавшего, а женщину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. У нее диагностировали множественные синяки и ссадины.

Правоохранители приступили к поискам подозреваемого и вскоре заметили его недалеко от дома. Мужчину задержали, как оказалось, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражи.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье в одной из квартир мужчина зарубил топором жену и попытался убить сына, но потом повесился сам.

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