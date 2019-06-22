В метро Киева в час пик умерла пассажирка: фото и видео

В субботу, 22 июня, в киевском метрополитене на станции "Крещатик" скончалась женщина.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 18:30, когда на станции было много людей. Женщина шла по переходу между станциями метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" вместе со своей сестрой. В один момент она пошатнулась и упала. Сразу к человеку подбежали неравнодушные люди и пытались привести ее в чувства, а также вызвали медиков.

Врачи скорой помощи прибыли оперативно на станцию и также пытались помочь женщине. Однако уже в 18:45 медики констатировали смерть.

"На вид умершей было около 65 лет. Ее личность установили. Возле накрытого тела дежурили 5 полицейских, ожидавших приезда бригады, которая доставит тело на экспертизу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве возле станции метро "Черниговская" умер пожилой мужчина.