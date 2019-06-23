​Будет поцарапан: в Киеве готовят месть обнаглевшему "герою парковки"

23 июня в Шевченковском районе столицы заметили наглого героя парковки, который припарковал свой автомобиль прямо на тротуаре у пешеходного перехода.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее фото.

"Киев. Такой наглости Гоголевская еще не видела. Через 15 мин будет поцарапан, наверное, но это точно, кажется просто", - говорится в сообщении.

На фото видно, что пешеходам, переходящим переход, нужно постоянно обходить авто.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные оставили оскорбительную надпись на припаркованном задним колесом на газоне новом элитном авто.

Ранее в Киеве наглый "герой парковки" устроил коллапс на дороге, который привел к масштабной пробке. "Киев. Вся Лукьяновка стоит. Гражданин на Тойота неудобно встал на рельсах", - рассказали очевидцы.