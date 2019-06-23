В Киеве на пляже произошло новое смертельное ЧП: фото

В субботу, 22 июня, в Киеве (Днепровский район) произошло смертельное ЧП: на центральном пляже по улице Никольско-Слободской утонул мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

Оказалось, что мужчина, которому на вид 25-35 лет, отдыхал в компании друзей и выпивал. Несмотря на позднее время, парень решил искупаться. Он зашел в воду, но через некоторое время друзья поняли, что из воды он не выходил. Мужчину стали звать и искать в реке. Кто-то из знакомых вызвал спасателей.

Тело погибшего из реки доставали водолазы. Он уже был мертв, попытки реанимировать его, к сожалению, оказались тщетны.

Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы на украинских реках, морях, озерах и ставках не гибли люди, читайте в материале "Апострофа": "Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди.