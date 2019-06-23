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​В Киеве нашли убитым пропавшего 9-летнего мальчика: фото и подробности

воскресенье, 23 июня 2019, 20:52
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23 июня возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика Захара Черевко, который сутки находился в розыске.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Возле озера Вырлица было найдено тело разыскиваемого 9-летнего мальчика, который ушел брать интервью возле своего дома", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, он был жестоко убит.

На данный момент, на месте работают криминалисты. Детали события устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей 11-летней школьницы, которую убили в селе Ивановка Одесской области.

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