Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: подозреваемым оказался старший брат

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего Захара Черевко.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

Так, подозреваемым оказался 30-летний старший брат мальчика, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый – прим. ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношения. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь по процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - уточнил он.

Отметим, что на теле мальчика обнаружили более двух десятков ножевых ранений. Также к ногам мальчика веревкой был привязан камень.

Преступнику может грозить пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе педофил с ножом посреди улицы набросился на ребенка.