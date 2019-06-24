В Киеве пьяный открыл огонь на пешеходном переходе: опубликованы фото

В Оболонском районе столицы пьяный нарушитель открыл стрельбу на дороге и травмировал пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на улице Автозаводская. В правоохранительную службу обратился 56-летний киевлянин. Он рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как вдруг в него выстрелил неизвестный. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом огнестрельное ранение предплечья.

Полиция начала поиски преступника и вскоре задержала его. Им оказался 41-летний уроженец Киевской области. Злоумышленник с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у него предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль. Сейчас изъятый предмет направлен на проведение экспертизы.

Нарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Курске (РФ) представитель местной полиции устроил стрельбу, когда дети попали мячом в его служебное авто.