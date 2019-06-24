В сети показали видео "сумасшедшего дома" в метро Киева

В киевском метрополитене на станции "Гидропарк" пассажиры жалуются на неработающие турникеты.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Ежедневный "сумасшедший дом" на станции метро "Гидропарк" - турникеты не работают, люди бросают деньги в какую-то баночку...", - написали в сети.

На видео сняли, как десятки людей собрались у входа. Видно, что очередь продвигается медленно, так как работает один турникет, через который пропускают пассажиров. Люди, под наблюдением работников метрополитена, бросают деньги в поставленную емкость и могут далее следовать на платформу.

Как сообщал "Апостроф", 22 июня в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих. Его обезвредили неравнодушные граждане.