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В сети показали видео "сумасшедшего дома" в метро Киева

понедельник, 24 июня 2019, 16:49
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В киевском метрополитене на станции "Гидропарк" пассажиры жалуются на неработающие турникеты.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Ежедневный "сумасшедший дом" на станции метро "Гидропарк" - турникеты не работают, люди бросают деньги в какую-то баночку...", - написали в сети.

На видео сняли, как десятки людей собрались у входа. Видно, что очередь продвигается медленно, так как работает один турникет, через который пропускают пассажиров. Люди, под наблюдением работников метрополитена, бросают деньги в поставленную емкость и могут далее следовать на платформу.

Как сообщал "Апостроф", 22 июня в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих. Его обезвредили неравнодушные граждане.

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