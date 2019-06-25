В сети показали видео с безжалостными малолетними преступниками в Киеве

В Киеве, в районе Виноградарь группа несовершеннолетних парней избила бездомного, снимая процесс на камеру.

Об этом сообщает "Киев оперативный", видео можно посмотреть по ссылке (18+).

На записи заметно как двое подростков бьют мужчину ногами по голове по очереди, отпуская оскорбительные замечания, а еще один наносит удары кулаками по корпусу в район ребер. В конце видео мужчина, пытаясь уползти от обидчиков, снова попадает под град ударов и теряет сознание, очевидно, получив болевой шок. Подростки после этого уходят, обмениваясь остротами.

В паблике "Киев оперативный" утверждают, что именно эти подростки ранее в этом же районе напали на женщину с газовым баллончиком. Тогда правоохранители открыли уголовное производство и установили виновных, однако их близкие сумели дело "замять", в том числе и с помощью давления на интернет-издания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском Челябинске произошел громкий скандал с участием школьников, которые избили мальчика, больного ДЦП и засняли происходящее на видео.