Баран и коза: опубликованы видео конфликта в Киеве с участием множества авто

В Киеве во дворе жилого дома по улице Днепровская Набережная, 23, два водителя не могли поделить дорогу и полчаса спорили, кто должен уступить.

Женщина за рулем Фольксвагена утверждала, что ехала во дворе по своей полосе и уже пропустила четыре автомобиля, сообщает "Апостроф".

Пассажир из внедорожника Toyota также отказался уступать дорогу, поскольку, по его мнению, здесь нет движения в обе стороны.

За внедорожником собралась очередь из 4-5 машин.

Участники конфликта долго спорили, грозились вызывать полицию. Также в инцидент вмешивались другие люди. Обошлось без драки.

В итоге другие участники дорожного движения решили уступить дорогу даме на Фольксвагене.

Этот инцидент напомнил сказку о двух баранах, которые встретились на узком мосту и не хотели уступать дорогу. В итоге, упрямство женщины победило.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве водитель сбил двоих людей - женщину с ребенком.