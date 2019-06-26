RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

12:08
Украинский художник опубликовал мощную карикатуру на реванш Путина в Европе
11:59
Российский реванш в ПАСЕ: появились новые скандальные подробности по Украине
11:46
Погиб экс-гитарист легендарных "Песняров"
11:44
Украинец в Польше потерял память и ищет родственников: фото
11:36
"Укрлендфарминг" инвестировал в ремонт дорог в Винницкой области
11:33
Барселона готова взорвать трансферный рынок
11:31
Россия нас подставила: нардеп привел показательный разговор с представителями ПАСЕ
11:17
Баран и коза: опубликованы видео конфликта в Киеве с участием множества авто
11:11
​В Киеве задержали спонсора боевиков ЛНР: фото
11:10
Сергей Бабкин показал идеальный домашний вечер с новорожденным сыном
10:59
Началась дополнительная сессия ВНО: что надо знать абитуриенту
10:53
Появилось видео прощания и подробности про украинца, погибшего на заработках в Польше
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Баран и коза: опубликованы видео конфликта в Киеве с участием множества авто

среда, 26 июня 2019, 11:17
переглянути новину українською

В Киеве во дворе жилого дома по улице Днепровская Набережная, 23, два водителя не могли поделить дорогу и полчаса спорили, кто должен уступить.

Женщина за рулем Фольксвагена утверждала, что ехала во дворе по своей полосе и уже пропустила четыре автомобиля, сообщает "Апостроф".

Пассажир из внедорожника Toyota также отказался уступать дорогу, поскольку, по его мнению, здесь нет движения в обе стороны.

За внедорожником собралась очередь из 4-5 машин.

Участники конфликта долго спорили, грозились вызывать полицию. Также в инцидент вмешивались другие люди. Обошлось без драки.

В итоге другие участники дорожного движения решили уступить дорогу даме на Фольксвагене.

Этот инцидент напомнил сказку о двух баранах, которые встретились на узком мосту и не хотели уступать дорогу. В итоге, упрямство женщины победило.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве водитель сбил двоих людей - женщину с ребенком.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: