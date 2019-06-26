В Киеве "герой парковки" заблокировал дорогу "скорой": фото

Рядом с одним из многоквартирных домов Киева заметили припаркованный автомобиль, который перекрыл доступ машины "скорой помощи" к подъезду.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

На снимке можно увидеть, что автомобиль ВАЗ стоит прямо перед дверями подъезда, а машина "скорой" вынуждена парковаться за ним.

"Любимки, когда вы занимаете парковкой заезды к подъездам, скорым потом неудобно грузить ваших близких. Или санитарам тела. Про пожарку молчу, не то что лестницу поставить, подъехать нереально. А их потом наказывают за ваши шашлыки на гриле", – с сарказмом пишут в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции.