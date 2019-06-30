​В Киеве полиция силой задержана водителя, наехавшего на патрульного

30 июня в Дарницком районе столицы нарушитель правил дорожного движения на BMW 535i, убегая от правоохранителей, травмировал одного из них.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, 26-летний водитель нарушил правила дорожного движения. На Днепровской набережной автомобиль на большой скорости промчался мимо пешеходного перехода на желтый сигнал светофора.

Увидев нарушение, экипаж полиции остановил нарушителя на улице Анны Ахматовой. Но водитель отказался общаться с правоохранителями и резко начал движение, наехав задним колесом на ногу патрульному.

Остановить BMW вновь удалось лишь после предупреждения о применении оружия, так как водитель своими маневрами создавал опасность здоровью других участников движения.

После того как патрульные заблокировали нарушителя, он закрылся в салоне и отказался покидать автомобиль. На место прибыли еще несколько экипажей и силой достали мужчину из салона. В результате наезда у полицейского зафиксировали ушиб пальца на правой ноге, ему понадобилась помощь медиков. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал "Апостроф", 29 июня в Соломенском районе столицы мужчина, стоя в дорожной пробке, начал стрелять по соседним авто.