Появились подробности смертельного ЧП с маленькой девочкой в Киеве

Девочка, выпавшая с 9 этажа жилого дома в Киеве, самостоятельно открыла балкон и залезла на сломанный стул, с которого и упала вниз.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Прибыв на место происшествия, патрульные увидели 4-летнего ребенка, без признаков жизни, которая лежала на асфальте, а у его тела плакала женщина. Медики констатировали факт смерти. По словам матери погибшего ребенка, девочка самостоятельно открыла балкон, залезла на сломанный стул и играя на окне с него выпала", - рассказали в ведомстве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Херсонской области в местном водоеме нашли легковой автомобиль, а вблизи него трое погибших людей, в том числе двое несовершеннолетних детей.