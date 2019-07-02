Кандидат на премию Дарвина: россиянин чудом выжил при встрече с медведем, сняв все на видео

В Камчатском крае (Россия) мужчина заснял на камеру, как спровоцировал медведя и в итоге получил травму руки.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Бушующий мир".

На видео мужчина подкрадывается к животному сзади и не останавливается, даже после того, как тот на него рыкнул. После чего медведь решил атаковать обидчика.

"Классическая рубрика "Слабоумие и отвага". Мужчина в лесу специально спровоцировал медведя. Косолапый стремительно атаковал и прокусил сверхразуму руку", - пишут авторы публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российской Туве местные охотники сообщили о том, что нашли в берлоге медведя человека, который провел там с тяжелыми травмами целый месяц. Несмотря на тяжелые травмы и увечья, нанесенные зверем, мужчина находился в сознании, мог двигать руками, хотя и был ужасно истощен. По его рассказам, медведь напал на него, но есть не стал, а решил прикопать "на консервы".