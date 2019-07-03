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Никто даже "скорую" не вызвал: под Харьковом после одного удара погиб выпускник

среда, 03 июля 2019, 04:42
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В Харьковской области празднования выпускного в одной из школ закончилось смертью ученика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла 30 июня в селе Тарановка. Как рассказала бабушка погибшего, ее внук 29 июня после выпускного вернулся домой в 23:00 в состоянии алкогольного опьянения. Он лег спать, однако утром женщина обнаружила тело парня без признаков жизни.

По данным медэкспертов, на теле выпускника были обнаружены телесные повреждения. Правоохранители оперативно установили личность причастного к смерти подростка - 17-летнего местного жителя. Установлено, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.

Как пишет ресурс ТН, девушка погибшего рассказала, что он пришел домой не самостоятельно, а с помощью. Это был второй день выпускного. Возле школы, где обычно гуляют местные подростки, в тот день собралось около 15 человек из разных компаний, некоторые выпивали. Со вторым участником конфликта ее парень, Валерий, был знаком, но друзьями они не были. Когда между парнями началась перепалка, девушка с подружкой как раз отошла.

"Это было возле школы. Из-за чего поскандалили – я не знаю. Я с подружкой отходила, когда начался конфликт, а когда они уже стояли, разговаривали с ним – я пришла. О чем говорили - я не слышала, так как рядом было много людей, ничего не было слышно. Кто кого первый ударил - я не видела. Я тогда стояла в стороне с подругой. - Он упал, потерял сознание? – Да. – Вызвали "скорую" ему кто-то? – Нет, "скорую" не вызывали. – А почему никто не вызвал? – Хотели вызвать, но говорили "Нет, не надо!", никто не вызывал. – Переживали, что полиция приедет? – Наверное. Он сам пришел в себя. – Сразу же? – Да, он еще вставал. Когда шли ко мне домой говорил, что сильно болит голова и рука, из видимых повреждений был лишь большой счес на руке. Мы его довели ко мне домой, а потом его забрал папа. – Забрал домой? Он как себя тогда чувствовал? – Он мог ходить лишь с помощью. Узнала о его смерти от его бабушки, она меня набрала и сообщила по телефону. Тот, с кем мой парень дрался - мы не говорили, я его сегодня видела возле сельсовета, он просто отвернулся и ничего не говорил".

Гуляющие возле школы ребята, по словам Анастасии, пытались разнять подростков. В Тарановке шокированы безразличием молодежи, ведь "скорую" для погибшего парня никто так не вызвал.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", 24 марта в Голосеевском районе Киева мужчина зарезал свою жену из-за того, что она не разрешала ему играть на игровых автоматах.

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