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​Как Вакарчук и Ко протестовали против NewsOne в Киеве: видео

понедельник, 08 июля 2019, 13:31
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8 июля под зданием телеканала NewsOne собрались активисты партии "Голос" во главе с лидером певцом Святославом Вакарчуком, чтобы протестовать против запланированного телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Трансляцию с места событий вела пресс-служба партии "Голос" в Facebook.

"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук на акции протеста "Нет - информационной оккупации Украины".

Представители партии обратились в СНБО и СБУ с просьбой и требованием расследовать, каким образом нынешние владельцы холдинга "Новости" консолидировали в своих руках украинские каналы, которые стали рупором российской пропаганды.

"Мы хотим понимать, за какие деньги были приобретены эти каналы? Соответствует ли это официально декларируемым богатству, в частности, гражданина Тараса Козака, который из официальных источников является владельцем телеканала "NewsOne" и других телеканалов так называемого холдинга "Новостей", проверить источники доходов, понять есть ли нарушениями языковых лицензий откровенные провокационные действия", - добавил Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в связи з телемостом "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

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