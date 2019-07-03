Картинка, как из ада: в сети появилось видео затянутого дымом центра Киева

Строители устроили ЧП в центре Киева, в результате чего столицу затянуло едким и густым дымом.

Соответствующее видео опубликовал a user в Telegram.

Судя по кадрам, создается ощущение, что в Киев пришел апокалипсис.

"Строители решили шины попалить на Жилянской, теперь воняет на всю улицу", - комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе произошел сильный пожар. Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.

Кроме того, в Киеве огромный пожар охватил склады секонд-хенда. Спасатели уточнили, что к тушению пришлось привлекать 70 человек личного состава и 13 единиц техники.

Также 24 июня в центре Ростова (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар на рынке. Горели торговые павильоны, пожар тушили 53 человека на 14 спецмашинах.