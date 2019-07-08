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​В Киеве произошло смертельное ЧП с пожилым мужчиной: фото

понедельник, 08 июля 2019, 13:58
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8 июля в районе Теремков в столице из окна 13 этажа выпал пенсионер, от полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Киев, Теремки-1, ул. Заболотного, 30. Час назад из окна квартиры на 13 этаже выпал пожилой человек и разбился насмерть", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работали скорая помощь, полиция, СОГ.

Причины трагедии будет выяснять следствие.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 6 июля, в центре Киева мужчина устроил суицид: спрыгнул с Моста влюбленных и упал прямо в центр оживленной трассы.

Также сообщалось, что 1 июля в столице из многоэтажного дома выпал маленький ребенок.

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