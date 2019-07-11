За рулем был 10-летний ребенок: опубликованы фото с места гибели мальчика под Николаевом

В четверг, 11 июля, в Николаевской области столкнулись два авто, погиб водитель одного из них - 10-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в 08:55 на автодороге Ольшанское-Николаев около пгт Ольшанское. Там врезались машины марки Opel и ВАЗ-2105. За рулем последней находился несовершеннолетний водитель-местный житель, который скончался на месте от полученных травм.

Также травмы получили 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel. Их с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Детали аварии устанавливают правоохранители. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в оккупированном Крыму в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека, в том числе двое детей.