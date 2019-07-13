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Карма не спит: в Киеве "героев парковки" настигло неожиданное наказание, фото

суббота, 13 июля 2019, 21:45
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В Киеве двух молодых парней, которые парковались на местах для инвалидов, настигло неожиданное наказание.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал командир батальона Патрульной полиции Евгений Зборовский.

По его словам, один из парней зацепил машиной авто другого

"Конечно, ни пожилых людей, ни беременных или тех, кто спешит очень в аэропорт на самолет или все вместе одновременно в салоне автомобилей не оказалось. Только судьба может так искусно сводить людей. В протокол о ДТП также получили по 1020 грн. штрафа. Карма не спит. Постановлений на всех хватит", - отметил Зборовский.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликтустроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции.

Также в Киеве неизвестные активисты нашли очередного "героя парковки"нашли очередного "героя парковки", который разместил свое авто на простой не по правилам, и креативно его за это наказали.

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