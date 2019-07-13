В Киеве из гранатомета обстреляли здание известного телеканала: фото и видео с места ЧП

В Киеве ввели оперативный план "Сирена" из-за обстрела из гранатомета здания, в котором находится "112 канал" в ночь на субботу, 13 июля.
Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел около трех часов ночи по адресу улица Зоологическая, 6. Известно, что стрелявших было двое. Они скрылись с места происшествия.
Так, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.
В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.
На месте работают правоохранители. Въезд на улицу Зоологическую закрыт.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре взорвали авто выстрелом из гранатомета.
Также летом 2018 года в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, которого обвиняли в попытке обстрелять из гранатомета грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ.