Набрал вес, занимается спортом и творчеством: адвокат рассказала о состоянии Сенцова

Состояние украинского политзаключенного в России, режиссера Олега Сенцова, значительно улучшилось - он набрал вес, занимается спортом и творчеством.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова его адвоката Ольги Динзе, которая посетила Сенцова в колонии в Лабытнанги 1 марта.

Она рассказала, что Олег Сенцов "чувствует себя нормально" и хорошо питается. Также он имеет достаточно времени на занятия спортом и творчеством.

"В свободное время от марширования, он занимается спортом, там есть специальная площадка, где перекладина и брусья. Также он имеет время на творчество, занимается", - сказала Динзе.

По словам адвоката, Сенцов "существенно набрал вес".

"Он после голодания до неузнаваемости похудел, но сейчас он набрал вес, он весит на вид около 90 килограммов", - отметила Динзе.

Кроме этого, сестра политзаключенного Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook, что Сенцов прислал ей письмо.

"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу", - написала Каплан.

Как сообщал "Апостроф", в Берлине (Германия) на кинофестивале Berlinale устроили флешмоб в поддержку украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова.