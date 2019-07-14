Избил и ограбил: жестокое нападение на женщину в Киеве попало на видео

В одном из "лотерейных" заведений Киева посетитель избил до потери сознания женщину-кассира и снял с нее все украшения.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Голосеевской районе города. Как отмечается, этот мужчина совершил уже три разбойных нападения. Все жертвы – работники или посетители "лотереек".

В данном случае грабитель подозвал женщину-кассира, нанес ей сильный удар, из-за которого та потеряла сознание. После этого преступник забрал денежные средства из кассы и снял с женщины все украшения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 3 июля, в центре Киева произошло разбойное нападение: украли сумку с суммой более одного миллиона гривен.