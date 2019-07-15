В Киеве мать нашла мертвым собственного сына: фото 18+

В воскресенье, 14 июля, в Дарницком районе Киева женщина вернулась домой и обнаружила своего сына повешенным.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу Харьковское шоссе, 160а около 21:00. По предварительной информации, женщины не было дома несколько дней. Когда она вернулась, то нашла в квартире своего сына повешенным.

"Он повесился на одной из межкомнатных дверей. К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть. Парню было 22 года. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Причины такого поступка и подробности выясняются", - пишут в издании.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 июня в Киеве спасли мужчину-самоубийцу, который пытался повеситься.