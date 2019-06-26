В Киеве спасатели вытянули из петли отчаявшегося самоубийцу

В среду, 26 июня, в Киеве спасли мужчину, который пытался повеситься.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

Так, самоубийцу спасли сотрудники Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) Киевской городской государственной администрации (КГГА). Инцидент произошел на улице Черновола, 25.

"Не дали отдать душу гражданину: сняли с петли, которую он пытался затянуть, передали "скорой", жить будет! Берегите себя. Если что, КАРС все-равно спасет, даже не пытайтесь", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 17 июня в Волынской области покончил с собой местный депутат Сергей Чабан.

1 июня в Черновицкой области полицейские спасли девушку, которая прыгнула в реку с моста.

В этот же день в Киеве с балкона многоэтажного жилого дома выпала 20-летняя девушка.