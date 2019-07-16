Резонансная смерть 20-летнего парня в Киеве: новые подробности трагедии

20-летний парень, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве и был найден повешенным, никогда не заикался о суициде.

Об этом сообщает ТСН.

"Когда я с ним созванивалась в последний раз, в 6:00 часов вечера, он сказал, что заедет, планирует заехать домой", - говорит девушка погибшего. "Не злоупотреблял алкоголем, был не праздношатающимся, не пропадал на долгое время. Это впервые", - объясняет брат Вадима Сергей Онищенко. Когда парень в последний раз набрал родителей, то сказал, что вместе с друзьями отправился на музыкальный фестиваль. "После 10:00 часов телефон был выключен, но потом включен, целый день телефон был включен. Но на звонки не отвечал", - рассказала изданию мать парня Наталья Онищенко.

Странно и то, что сооружение, где нашли тело парня, расположено в правительственном квартале, имеет личную охрану на входе, есть консьерж, а на въезде - шлагбаум. Так просто в дом зайти не удастся.

"Он весь зеленый – впечатление, что где-то был на дне... И по всему телу ссадины", - рассказал двоюродный брат погибшего Александр Онищук, который видел тело парня в морге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 июля, в Дарницком районе Киева женщина вернулась домой и обнаружила своего сына повешенным.