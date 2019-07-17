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В Киеве обнаружили страшную находку на озере: фото

среда, 17 июля 2019, 11:16
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В среду, 16 июля, в Киеве, в Оболонском районе, на озере Белое прохожие в воде обнаружили тело человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Они вызвали спасателей. Те, в свою очередь оперативно прибыли на место. Однако, к сожалению, человек был уже мертв.

На место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Тело находилось на расстоянии 1,5 метра от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам.

Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее спасатели достали из озера в Киеве тело девушки, которой на вид 16 лет.

Кроме того, в Киеве нашли мертвым пропавшего 24-летнего иностранца.

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