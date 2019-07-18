RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

11:21
Полиция Киева попала в скандал из-за карикатуры на Зеленского: фото и реакция соцсети
11:03
Полиция расследует применение "черных технологий" против кандидата в нардепы Мухи
10:58
Среди погибших - ребенок: фото, видео и первые подробности ДТП под Одессой
10:51
В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото
10:36
Лига чемпионов: все результаты ответных матчей 2-го квалификационного раунда
10:28
На популярной студии аниме в Японии при пожаре погибло много людей: фото и видео
10:17
Что будет с Зеленским после ухода с поста: в ОПУ сделали интересное заявление
10:14
​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ
10:13
Что-то ждет меня 17 июля: известный шоумен оставил странные записи перед гибелью в Одессе
09:58
В Британии подняли в небо грозу российских подлодок: фото и видео боевого самолета
09:47
​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров
09:42
Команда Реброва сотворила сенсацию в Лиге чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото

четверг, 18 июля 2019, 10:51
переглянути новину українською

В столице местные жители решили проучить владельца автомобиля, который припарковал его на тротуаре.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "Киев Автомобильный".

На снимке можно увидеть, что автомобиль припаркован на пешеходной части таким образом, что пройти по ней трудно, а для родителей с детскими колясками – невозможно. Судя по всему, кому-то из прохожих это не понравилось.

У автомобиля вывернули "дворники", а на один из них надели пивную бутылку. Также на капоте можно заметить вмятину, однако появилась ли она от рук тех, кто надел на "дворник" бутылку – неизвестно.

В комментариях мнения пользователей по поводу действий неизвестных разделились.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители Киева с радостью отреагировали на наказание очередного "героя парковки", которого эвакуировали на одной из улиц столицы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: