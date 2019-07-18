В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото

В столице местные жители решили проучить владельца автомобиля, который припарковал его на тротуаре.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "Киев Автомобильный".

На снимке можно увидеть, что автомобиль припаркован на пешеходной части таким образом, что пройти по ней трудно, а для родителей с детскими колясками – невозможно. Судя по всему, кому-то из прохожих это не понравилось.

У автомобиля вывернули "дворники", а на один из них надели пивную бутылку. Также на капоте можно заметить вмятину, однако появилась ли она от рук тех, кто надел на "дворник" бутылку – неизвестно.

В комментариях мнения пользователей по поводу действий неизвестных разделились.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители Киева с радостью отреагировали на наказание очередного "героя парковки", которого эвакуировали на одной из улиц столицы.