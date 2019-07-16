Праздник начинается: в сети показали фото наказания "героев парковки" в Киеве

Жители Киева с радостью отреагировали на наказание очередного "героя парковки", которого эвакуировали на одной из улиц столицы.

Об этом сообщает паблик "Зупини лося" в Facebook.

"Бульвар Леси Украинки. Просто сейчас. Никто не знает, когда этот праздник закончится?" - говорится в подписи к фотографиям с места событий.

На опубликованных кадрах из центра города видно, что на борьбу с "героями парковки" прибыло сразу несколько эвакуаторов. Как минимум одного нарушителя "увезли" с места событий.

Напомним, что в Киеве двух молодых парней, которые парковались на местах для инвалидов, настигло неожиданное наказание.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве женщина, которая ехала на авто по тротуару, устроила истерику из-за того, что ее остановили активисты и сделали замечание.