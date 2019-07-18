В сети показали видео, как в Киеве мама учит воровать маленькую дочь

В сети была опубликована видеозапись, как в Киеве женщина учит своего ребенка воровать, вместе они украли телефон у мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Запись появилась на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

Также уточняется, что инцидент произошел на левом берегу Киева, в районе Березняки, был назван даже точный адрес.

"Маман учит ребёнка воровать, Киев, Березняковская, 36", - отметили авторы публикации.

Автору видео удалось пресечь правонарушения, он заставил ребенка вернуть телефон, а мужчине предложил оформить заявление в полицию. Тот отказался, а злоумышленники – мать с детьми скрылись.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео гражданского задержания воровки в Киеве, которая похитила телефон у прохожей из сумки.