Среди погибших - ребенок: фото, видео и первые подробности ДТП под Одессой

Утром 18 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате страшного ДТП погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, здесь столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Volkswagen.

В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковушки, в том числе один ребенок.

Правоохранители пока не знают причин ужасной трагедии. Устанавливаются полные обстоятельства столкновения автомобилей и личности погибших.

Напомним, что 16 июля в Одесской области на трассе Одесса-Рени в результате ДТП погибли двое иностранцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в дорожной аварии, которая произошла 17 июля в Николаевской области, погиб отец и двое детей из Черкасской области.